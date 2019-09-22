Haberler » Güncel » Haber

Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

22.09.2019 21:25
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Nusaybin ilçesinde ele geçirilen mühimmatları duyurdu. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda, 2 füze ateşleyicisi, 2 Biksi makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:00 PKK'nın döşediği EYP infilak etti: 1 ölü
21:57 Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
21:56 Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
21:54 Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini
21:52 Bayraktar: 1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali...
21:50 Düzce'de süslü kadınlar pedal çevirdi
21:49 "Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız"