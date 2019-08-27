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'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi Başka ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildiVAN - Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, 'Kıran...

27.08.2019 11:23
'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
Başka ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
VAN - Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, 'Kıran operasyonu' kapsamında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirlen patlayıcı ile yaşam malzemeleri imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 18 Ağustos 2019 tarihinde 'Kıran operasyonu' başlanmıştır. Bu kapsamda icra edilen operasyonlar neticesinde; 20 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi kırsal alanında 1 adet basma düzenekli EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. 22 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi
kırsal alanında 3 adet doğal mağara içerisinde 2 adet 1 kilogramlık C4 plastik patlayıcı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet roketatar başlığı, 150 adet 5.56 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 adet ateşleme fünyesi, 1 adet adaptör, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet mavi jelikan, 1 kilogram. tuz, 1 kilogram. şeker, 1 adet met, 1 adet battaniye, 1 çaydanlık, 6 adet yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında menfez altına yerleştirilmiş vaziyette 1 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
'Kıran Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

Başkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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