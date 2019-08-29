Haberler» Güncel» Haber

Kıran operasyonu (yeni görüntü)

29.08.2019 17:49 Kıran operasyonu (yeni görüntü)


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42   "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"
19:40   Otomobil, yayalara çaptı: 2 yaralı
19:40   PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası
19:40   Quaresma, Kasımpaşa'da
19:40   Hayvan otlatan yaşlı adam merada ölü bulundu
19:40   Keçiören'de korkutan yangın
19:36   İspanya'dan "FARC'ın yeniden silahlanma kararına" kınama