Kırathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı

KONYA Selçuklu 'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kırathaneye düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kırathanenin açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kırathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye 'Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA