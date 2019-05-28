Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi yapıldı.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yapılan çalışmanın verimli olacağını belirtti. Burada bir açıklamada bulunan Yoldaş, "Ülkemizde yetiştirilen taze meyve ve sebzelerde entegre ve kontrollü üretimin yaygınlaştırılması, tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması, ihracat ve iç tüketimde kalıntı sorununun yaşanmaması amacıyla yürütülmekte olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projeleri kapsamında bulunan ürünlerden hasat öncesi dönemde numuneler alınarak pestisit analizleri yapılmaktadır. 2019 yılı numune alma programına göre merkez ilçe ve Gölpazarı
ilçe köylerinde faaliyet gösteren 16 çiftçimizden kiraz numunesi alınarak Bursa
Gıda ve Yem Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilerek analiz sonuçlarına göre temiz çıkan ürünlerin bahçelerine logolu mavi bayrak asılarak ürün kasalarına da logolu etiketler yapıştırılmaktadır. Bu kapsamda kalıntı sorunu olmaması için üreticilerimizin il müdürlüğümüzden üretici kayıt defteri alarak reçete yazdırmaları ruhsatlı bitki koruma ürünü kullanmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA