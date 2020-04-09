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Kiraz Belediyesi, bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyor

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle zor durumda olan bin 500 aileye gıda yardımı başlattıklarını bildirdi.

09.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:18
Kiraz Belediyesi, bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyor
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle zor durumda olan bin 500 aileye gıda yardımı başlattıklarını bildirdi.
Özçınar, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yayılmaya başlamasından itibaren Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçerek dar gelirli ailelere yaptıkları yardımı genişlettiklerini belirtti.
Başkan Özçınar belirlenen 200 aileye, her gün sıcak yemek yardımı yaptıklarını, bin 500 aileye de bu olağanüstü durum bitene kadar gıda yardımı başlattıklarını kaydetti.
Özçınar, yardım alacak kişi sayısını ilerleyen günlerde artırabileceklerini belirterek, "Vatandaşımızın ihtiyacı bitene kadar bu yardımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saliha Özçınar, Kiraz, Güncel
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