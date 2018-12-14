Kiraz'da Alkollü Restoranlar Şehir Dışına Taşınacak

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ilçe merkezinde bulunan alkollü restoranların 1 ay içinde ilçe dışına taşınacağını söyledi.
Belediye binasında alkollü restoran sahipleriyle bir araya gelen Özçınar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan alkollü restoranların ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan mülkiyeti Kiraz Belediyesi
'ne ait Okka Taşı Mevkisine taşınacağını söyledi. Söz
konusu arazide 8 adet ve her biri 200 metrekare genişliğinde bina inşa ediliğini aktaran Özçınar, "Binaların yapımı 1 ay içinde sona erecek ve merkezdeki restoranlar buraya taşınacak. İlçe merkezindeki içkili restoranları ilçe dışına taşıma konusunda halkımıza söz vermiştim. Bu sözümü de yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Bu konuda çok hassasız. Kiraz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Söz,Kiraz Belediyesi
14 Aralık 2018 Cuma 21:19