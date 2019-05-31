31.05.2019 10:31
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Kiraz'da iftar ve sünnet şöleni

Kiraz

Kiraz Belediyesi tarafından vatandaşların katılımıyla iftar programı ve toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Kiraz Belediyesi tarafından vatandaşların katılımıyla iftar programı ve toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki etkinliğe Kaymakam Emin Kaymak ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.
İftar programında konuşan Belediye Başkanı
Saliha Özçınar, geleneksel hale gelen programı tekrarlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yerel seçimlerden tekrar kendisini tercih etmelerinden ötürü vatandaşlara teşekkür etti.
Toplu sünnet şöleninde 20 çocuğun sünnetleri gerçekleştirildi.
Sünnet merasimi davetliler zeybek oynadı, halk oyunu ve Hacivat Karagöz gösterileri düzenlendi.
Kaynak: AA
Uysal, Kiraz Belediyesi, Güncel