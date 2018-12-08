08 Aralık 2018, 17:43
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Kiraz'da Kar Yağdı

Kiraz

İzmir'in Kiraz ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yaptığı açıklamada, yüksek rakımlı Altınoluk, Tekke, Yukarı İğdeli, Ören, Cevizli mahallelerinde yoğun kar yağışı görüldüğünü belirterek, yağışın ulaşımda bir olumsuzluğa yol açmaması için iki ekiple kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını bildirdi. Kiraz Belediyesi,İzmir,Kar
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:43