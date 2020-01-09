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Kiraz'da öğrencilere kar sürprizi

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yüksek kesimlere yağan karı ilçe merkezindeki okulun bahçesine getirterek öğrencilere sürpriz yaptı.

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:53
Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yüksek kesimlere yağan karı ilçe merkezindeki okulun bahçesine getirterek öğrencilere sürpriz yaptı.
Kiraz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan mevkisinden yükledikleri karları Atatürk İlkokulu ve Türk Telekom Kiraz Yatılı Bölge Okulu bahçesine döktü.
Okul bahçesindeki karları gören çocuklar sevinç çığlıkları attı, kartopu oynadı.
Başkan Özçınar, çocukların kar özlemi yaşadığını belirterek, "Kar özlemini bir nebze de olsa gidermeye çalıştık. Onların mutluluğu her şeye değer. Gözlerindeki mutluluk, yüzlerinin gülmesi yetiyor bize. Bu kar eğlencesinin ders arası bir mola ve sonrası için motivasyon olacağını düşünüyoruz" dedi.
Kiraz'da öğrencilere kar sürprizi

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Kaynak: AA


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