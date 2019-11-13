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Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde Murat A. (35), evini bastığı akrabası İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'yı (36) av tüfeği ve tabanca ile vurarak, öldürdü.

13.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:11Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü

İZMİR'in ilçesinde Murat A. (35), evini bastığı akrabası İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'yı (36) av tüfeği ve tabanca ile vurarak, öldürdü. Murat A., olay sonrası jandarmaya gidip, teslim oldu.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine gitti. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları, panikle açtı. Bu sırada Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile kapının önünde Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu.



Kiraz, Güncel

Kaynak: DHA

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