Haberler » Güncel » Haber

Kiraz'da veterinerlik fakültesinde eğitim başladı

Kiraz'da açılan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim başladı.

24.09.2019 09:00Kiraz'da veterinerlik fakültesinde eğitim başladı
Kiraz'da açılan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim başladı.
Belediye hizmet binasının fakülteye tahsis edilmesi sonrası eğitim sezonunun açılması nedeniyle tören düzenlendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey, 62 öğrencinin eğitime başlayacağı fakültede 2019-2020 örnek bir eğitim verileceğini söyledi.
İlçe Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ise ilçenin uzun bir çalışma sonucu fakültesine kavuştuğunu, belirterek, "Fakültenin ilçemize açılmasıyla birlikte bir çok değişimle karşı karşıya geleceğiz. Hem sosyal hem kültürel ve ekonomik anlamda hepimize katkılar sunacak, öğrencilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:24 Beyaz altında rekoltede düşüş yaşanıyor
10:24 Ardahan'da bozayı ve sansarın yiyecek araması fotokapana yansıdı
10:23 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu
10:23 7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı
10:22 Konya'da kamyon, park halindeki traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
10:22 Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma
10:22 YDUS cevap kağıtları erişimde