Kiraz'da Yağlı Güreş Müsabakaları Yapıldı

Kiraz ilçesinde belediye tarafından yağlı güreş müsabakaları düzenlendi.
Kiraz Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen yağlı güreş müsabakasına farklı kategorilerde 250 güreşçi katıldı.
Kaymakam Emin Kaymak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yağlı güreşin toplumsal kültürde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Sevilen ve ilgi duyulan ata sporu güreşin gelecek kuşaklara aktarması çok önemli." dedi.
Belediye Başkanı Saliha Özçınar da bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği her yıl yapmak istediklerini belirterek, "Pehlivanlarımızın beline kuvvet diyorum. Ata sporumuzu bizimlebuluşturdular. Yağlı güreşlere katılım gösteren güreşçilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kiraz Arena Düğün Salonunun bahçesinde, yağmur altında yapılan güreşlerde sporcular kıyasıya mücadele verdi.
Ağalığını da Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın üstlendiği güreşler sonunda başpehlivan kategorisinde İsmail Balaban
birinci oldu. Kırkpınar
Başpehlivanı Mehmet Güçlü
ile eski pehlivanlar İnanç Güçlü, Ziya Ünlü,Mükerrrem Kıyı ve Enver Erişiti'nin hakem heyetinde görev yaptığı güreşler sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
16 Aralık 2018 Pazar 22:08