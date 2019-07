Kiraz festivali dolu dolu geçti

25. Yeşilyurt Kiraz , Kültür ve Spor Festivalinin heyecanlı ve coşku dolu geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , "Dünya çapında büyük bir üne sahip dalbastı kirazımızın tanınırlık seviyesine katkı sunan festivalimize hemşerilerimizin gösterdiği büyük teveccüh bizi ziyadesiyle memnun etmiş, gururlandırmıştır" dedi.Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğinin katkılarıyla düzenlenen 25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali, geride bıraktığımız hafta sonu düzenlenen konser programları, yarışmalar, el sanatları sergisi, yöresel yemek ikramları, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçti.Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, festival heyecanının ilçenin her tarafında aynı düzeyde yaşanmasına ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri, kıyasıya bir rekabete ve mücadeleye sahne oldu. Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahasında düzenlenen müsabakaları AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ESOB Başkanı Şevket Keskin'in yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.Başpehlivanlığı Darende İlçesinden katılan Ömer Yavuz'un kazandığı karakucak güreşlerinde Malatya ve çevre illerden büyükler, minikler ve yıldızlar kategorileri olmak üzere 270'e yakın güreşçi ter döktü.60 bin 900 TL.para ödüllü müsabakalarda dereceye giren güreşçilere ödül ve madalyaları Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri sırasında gelecek yılın güreş ağası da belli oldu. Açık artırma usulüyle yapılan ağalık seçiminde 70 bin TL vereceğini vadeden Yeşilyurt'lu işadamı Adil Nalbant 2020 Yılı Güreş Ağası oldu. Adil Nalbant'ı temsilen konuşan İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, ata sporumuz karakucak güreşlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için ciddi destekler veren Nalbant ailesine teşekkürlerini sundu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, karakucak güreşlerinin yaşaması ve yaşatılması için ekonomik anlamda destek sağlayan bu yılki güreşlerin ağası Mehmet Ali Palancı ile 70 bin TL. ile ağalık seçimini kazanan Adil Nalbant'a teşekkürlerini sundu.7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ve Yeşilyurt'a yakışan, her anlamda başarılı ve faydalı bir festival düzenlediklerini ifade ederken, festival nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelen davetlileri en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivalinde gönüllere hitap eden, yüreklerde iz bırakan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle çok sağlam kadim medeniyete sahip güzel ilçemizin tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra yöresel yemekleri, tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan, dünyaca üne sahip dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlediğimiz 25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivalimiz her yönüyle başarılı geçmiştir. Yerel ve ulusal sanatçılarımızın katılımıyla farklı mahallelerde düzenlediğimiz konserlerimize, el sanatları sergimize, yöresel yemek tanıtımlarımıza, kiraz yarışmamıza, geleneksel oyunlarımıza, karakucak güreşlerimize, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimize halkımızın gösterdiği yoğun ilgi ve katılım bizleri sevindirmiştir. Gönüllere hitap eden, insanların memnuniyetini gördüğümüz etkinliklerimizi başarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kardeşlik, dayanışma ve birliktelik havasında geçen festival etkinlikleri boyunca ilçemizde yaşanan hareketlik ve renkli görüntüler arzu ettiğimiz tablonu ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlçemizin dört bir tarafında aynı heyecan ve coşkuyla geçmesine önem verdiğimiz festivalimiz, son yıllarda gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt'umuzun marka değerine katkı sağlamıştır" diye konuştu. - MALATYA