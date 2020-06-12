Kiraz sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için dua edildi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te 25 bin dekarlık bir alanda 4-5 çeşit kiraz üretildiğini belirtirken, ziyaret ettiği köyde kiraz sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için dua edildi.

Kiraz sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için dua edildi
12.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:23
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te 25 bin dekarlık bir alanda 4-5 çeşit kiraz üretildiğini belirtirken, ziyaret ettiği köyde kiraz sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için dua edildi.

Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve kurum müdürleri ile birlikte Ören Köyü Muhtar Mustafa Çalışkan'dan köy hakkında bilgi alarak, Bilecik bölgesinde yetiştirilen kirazın Marmara Bölgesi başta olmak üzere iç piyasada tercih edildiğini ifade etti. İklim özelliklerine bağlı olarak Bilecik'te tarımın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Korona virüs süreci, her şeyden vazgeçebileceğimizi ama sağlığımızdan vazgeçemeyeceğimizi gösterdi. Sağlığımızı korumamız da organik gıdadan geçiyor. Hiçbir eksiğimiz yok, o zaman üretmeliyiz. Bilecik'te ürün çeşitliliği ziyadesiyle var. İlimizde farklı tarımsal ürünler yetiştiriliyor. Tarımsal potansiyelimiz çok yüksek. Üreticilerimiz, yaptığı işi nitelikli yapıyor. Bilecik üreticisi ortaya koyduğu kaliteli üretimi ile her zaman Marmara Bölgesindeki pazarda yerini almakta ve bilinmekte. İlimiz, 26 milyonluk bir pazara sahip. Kiraz üretiminde de önemli bir potansiyelimiz var. 25 bin dekarlık bir alanda kiraz üretimimiz mevcut ve 4-5 çeşit kiraz üretiliyor. Kirazımızın kalibresi yüksek olması nedeniyle yüzde 90'nı sofralık olarak pazarlanmaktadır. Daha özelde ve türde ürettiğimiz zaman, üreticimiz daha fazla gelir elde edecektir. Ürün miktarını artırmalıyız."

Sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi için İl Müftüsü Ali Erhun dua yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara, Bilecik, Kiraz, Güncel, Haber

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