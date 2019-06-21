21.06.2019 18:30
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu

Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.

Olay, kırsal Konurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki İfaket Taş'tan saatlerce haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Yaşlı kadını yakınları bahçede hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine İffet Taş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı kadın kurtarılmadı. Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
ölü , ölüm , kadın , kiraz , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:39 Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
18:38 Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı
18:32 Manisa'da otomobil sulama kanalına uçtu
18:31 4 yaşındaki çocuk freni boşalan traktörün altında can verdi
18:30 Hakkari polisinden kurban kesimi
18:29 Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu
18:29 Siirt'te ağaçların devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı