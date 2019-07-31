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Kiraz üreticileri kargolarını indirimli gönderecek

Hadim Merkez Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile PTT Kargo arasında indirimli kargo anlaşması yapıldı.

31.07.2019 13:08 Kiraz üreticileri kargolarını indirimli gönderecek
Hadim Merkez Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile PTT Kargo arasında indirimli kargo anlaşması yapıldı.

Hadim Merkez Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Orhan yaptığı açıklamada, PTT Hadim şubesi ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Kooperatif üyeleri ve kiraz üreticilerinin daha uygun fiyatlarla kargo gönderebileceğini anlatan Orhan, "PTT Kargo ile imzaladığımız protokol gereğince kooperatif üyeleri kargolarını yüzde 35 indirimle alıcılarına gönderebilecekler. Bu sayede dünyaca ünlü Hadim kirazı yurdun her yerine daha uygun fiyatlarla ulaştırılacak. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mustafa Orhan, Hadim, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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