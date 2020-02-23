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Kiraz üreticisine sigorta uyarısı

Türkiye genelinde kiraz ürünü için sigorta poliçe kabullerinin bulunulan bölgeye göre 11 Nisan'a kadar değişen tarihlerde sona ereceği belirtildi.

23.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:32Kiraz üreticisine sigorta uyarısı
genelinde kiraz ürünü için sigorta poliçe kabullerinin bulunulan bölgeye göre 11 Nisan'a kadar değişen tarihlerde sona ereceği belirtildi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde "kiraz" ürünü için poliçe kabullerinin bulunulan bölgeye göre 11 Nisan'a kadar değişen tarihlerde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere primlerine sağlanacak yüzde 67'ye varan Devlet desteğiyle tarım sigortalarını yaptırmaları için çağrıda bulunuldu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunmasının ya da mevcut kayıtların güncellenmesinin, tarım sigortası yaptırmak için tek ön koşul olduğu bildirilirken, poliçe kabul tarihlerinin, tarsim.gov.tr üzerinden ya da yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden öğrenilebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. ürünü için, Mart ve Haziran ayları arası, öncelikle 'don' ve ilerleyen tarihlerde ise 'dolu' riskleri açısından en kritik dönemdir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir.

Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden, kiraz ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur ve don risklerinin neden olacağı miktar kaybına ve dolu riskinden kaynaklanacak kalite kaybına karşı sigortalatınız. Ayrıca meyve ağaçlarınızı da, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı TARSİM ile güvence altına alabilirsiniz" - AYDIN

Türkiye, Sigorta, Kiraz, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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