Kiraz yemeye gelen ayı tel örgüye takıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir bahçeye kiraz yemeye inen ve avludaki tel örgüye takılan ayı, ekiplerin çabası sonucu uyutulup kurtarılarak ormana salındı.

Kiraz yemeye gelen ayı tel örgüye takıldı
22.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:13
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir bahçeye kiraz yemeye inen ve avludaki tel örgüye takılan ayı, ekiplerin çabası sonucu uyutulup kurtarılarak ormana salındı.

Çukurca Beldesi, Ören Mahallesi, Maşatlık mevkiinde beldeye 200 metre uzaklıktaki bahçelik alana kiraz yemeye inen ayı tel avluya takıldı. Kurtulmak için kalın ağaçları kıran ayının homurdanması sonucu köpekler ayının bulunduğu yere doğru koştu. Koşan köpekleri gören çoban Cemal Tutal, yetkililere haber verdi. Bölgeye Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çukurca Belediye ekiplerine yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucu ayı uyutulup takıldığı tel örgüden kurtarılarak kepçe ile taşındı ve ormanlık alana salındı. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden gelen ekipler ayı ayılıp uzaklaşıncaya kadar ormanda başını beklediler.

Çoban Cemal Tutal, "Benim köpekler sesin geldiği yere koştu. Ben herhalde tavşan gördüler sandım. Ayı ayağa kalkınca köpekler kaçtılar. Ben ayağa kalkınca ayı olduğunu anladım hemen Belediye Başkanımız Emin Taşgın'ı aradım" dedi.

Belediye Başkanı Emin Taşgın ise, "Vatandaşın ihbarı üzerine hemen İlçe Jandarma Komutanlığı kiplerimize ve Kütahya Milli Parkları aradım. Jandarmamız çevrede geniş önlem alırken Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de tele dolanan ayıyı uyuttular. Sonra belediye ekiplerimiz, jandarmamız ile birlikte veteriner kontrolünde ayıyı telden kurtararak kepçeye sarıp beldeden uzak ormanlık alana bıraktık" dedi.

Yaklaşık 5-6 yaşlarında 200 kilo ağırlığında olan dişi ayının Ursus Arctos cinsi ayı oluğu belirlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Domaniç, Kütahya, 3. Sayfa, Haber

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