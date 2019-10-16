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Kirazcılar Derneği'ne kumar baskını: 6 gözaltı

NİĞDE'de polisin bir derneğe yaptığı baskında kumar oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 16:41Kirazcılar Derneği'ne kumar baskını: 6 gözaltı

NİĞDE'de polisin bir derneğe yaptığı baskında kumar oynatan 6 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 28 kişiye ise 8 bin 960 lira para cezası yazıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Kirazcılar Derneği' adı altında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Derneğe baskın düzenleyen polis, tombala oynatan 6 kişi gözaltına alırken, suçüstü yakalanan 28 kişiye toplamda 8 bin 960 lira idari para cezası yazdı. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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