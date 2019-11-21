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"Kirazlı projesinde bugüne kadar yapılan her faaliyet yasaldır"

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

21.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:39

Derneğin projeye karşı olduğu iddialarına yanıt veren Yücel, yaptığı açıklamada " projesinin ruhsat sürelerinin uzatılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kanadalı Alamos Gold Şirketi'nin Kirazlı'daki projeyi hayata geçirecek nitelikte olduğunu vurgulayan Yücel açıklamasında; "Kirazlı projesine AMD'nin karşı olduğu söylentisi yayılıyor. AMD olarak özellikle altını çiziyoruz ki; Kirazlı projesinde bugüne kadar yapılan her faaliyet yasaldır. Kirazlı Projesi Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde değildir, 40 kilometre uzaklıktadır. Kirazlı projesi Atikhisar Barajı su toplama havzasında değildir. Kirazlı'da yapılması gereken tek şey daha başarılı bir ağaç kesim planıydı. Ülkenin yeraltı kaynakları siyaset üstü bir mesele olup herkesin sahiplenmesi gerekir. Kirazlı projesinin ruhsat sürelerinin uzatılması gerektiğine inanıyoruz" dedi


Kirazlı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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