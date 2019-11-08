Kirazlıyalı'da düzenleme yapıldı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni ulaşım ağları açmak adına çalışma yürütürken, mevcut yollar üzerinde yapılacak düzenleme için de Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürütüyor.



Vatandaşların talepleri ve ekiplerin incelemeleri sonrasında da Kirazlıyalı Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin ön tarafında bağlantı yollarının kesiştiği yolda bölünmüş yol uygulaması gerçekleştirildi. Yanlış parklanmalar nedeniyle zaman zaman sıkıntıların yaşandığı bölgede yapılan 'bölünmüş yol' uygulaması ile trafik daha akıcı hale getirildi. Orta refüjdeki çalışmanın tamamlanması sonrası düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Asfalt kazım işlemi yapıldı ve daha sonra yeniden asfalt dökülerek kaldırımlarda da yenilenme çalışması gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA