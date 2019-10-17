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Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, yaz aylarında açtığı Körfez Belediyesi Kirazlıyalı Çay Bahçesi'nin hemen yan tarafındaki binayı tadilata aldı, modern bir tesis haline getirdi.

17.10.2019 12:10Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, yaz aylarında açtığı Körfez Belediyesi Kirazlıyalı Çay Bahçesi'nin hemen yan tarafındaki binayı tadilata aldı, modern bir tesis haline getirdi. Tesis, Körfezlilere hizmet vermeye başladı.

Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı'ya modern bir sosyal tesis kazandırdı. Yaz aylarında bölgenin ihtiyacı olan ve büyük ilgi gören çay bahçesini hayata geçiren Körfez Belediyesi, hemen yan tarafındaki binayı sosyal tesis için tadilata aldı. Tadilat tamamlanması sonrasında tesis hizmete açılarak Körfez manzarası ile vatandaşları ağırlaya başladı. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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