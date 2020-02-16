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Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu

Beypazarı ilçesindeki 1650 rakımlı Kirazyanı bölgesinde karda kaymak isteyenler hafta sonu yoğunluk oluşturdu.

16.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:12Kirazyanı'nda hafta sonu yoğunluğu
ilçesindeki 1650 rakımlı Kirazyanı bölgesinde karda kaymak isteyenler hafta sonu yoğunluk oluşturdu.
İlçe merkezine 26 kilometre mesafedeki Kirazyanı'nda kar kalınlığı yer yer 30-35 santimetreye ulaştı.
Hafta sonu tatilini fırsat bilenler Kirazyanı bölgesine gelerek tepsi ve naylonlarla kaydı, bir yandan da piknik yaptı.
Fatih Karalı, ilçe merkezinden gelerek çocuklarıyla karda kaydığını ve çocuklar kadar kendisinin de sevindiğini söyledi.
Yetkililerden alanda düzenleme yapmasını isteyen Karalı, "Burasına güzel pistler yapılsa daha iyi olur. Burası çok güzel bir yer." dedi.
Hasan Taş da çocuklarıyla kardan adam yaptı.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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