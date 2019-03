Kırcamililer 30 Yıllık İmar Sorunun Çözümünü Şölenle Kutladı

Kaynak: İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Kırcami'de düzenlendiği İmar Şöleni'nde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 40 zayiat oranıyla Kırcami planların Türkiye'de bir istisna olduğunu belirterek, "Yüzde 40, Kırcamililer için yüzde 25 daha fazla inşaat hakkı demektir. Bizim gibi titiz bir belediye olmasaydı planlama bir şirkete verilirdi, o şirket tutanın elinde kalırdı. Gücü olanın dokunduğu bir ortam oluştursaydık işler tıkanıp kalırdı. Sadece milletini işini görmeye çalışıyorsanız işiniz açılıyor, Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın yaklaşık 30 yıldır çözüm bekleyen ve Muratpaşa'da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallerinin tamamı Fener ile Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan bin 477 hektarlık Kırcami bölgesi imar sorunun çözülmesini büyük bir şölenle kutladı. Başkan Uysal'ın ev sahipliğinde Güzeloluk Mahallesi'nde düzenlenen şölende sevilen sanatçılar Ümmü Erbil ve Mehmet Koparan sahne aldı.Şölene Kırcami sakinlerinin yanı sıra, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyon Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ve Kırcami bölgesi muhtarlarının yanı sıra CHP ve İYİ Partili yöneticiler, Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Aslan, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve adayları, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin katıldı."Birlikte başardık"Konuşmasına Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet Ran'ın "Davet" şiiriyle başlayan Başkan Uysal, "Bu işler hep beraber oluyor. Ne zaman sıkışsak Kırcamililere, halkımıza, komşularımıza koştuk. 'Birlikte başardık' klasik bir söylem değildir. Muratpaşa'da 5 yıl içinde yaptıklarımız sizlere, hep beraber başarılmış işlerdir. 'Ben' demek bizim kültürümüzde, inançlarımızda şeytan işidir. O nedenle 'Biz' diyoruz" diye konuştu.Adalet vurgusuKırcami imar planlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman vurguladığı ve Hz. Ömer'le simgeleşen adalet anlayışıyla yaptıklarını belirten Başkan Uysal, "Kırcami'de benim de sülalemin de bir karış arazisi yok. Ama çocukluğumuzdan itibaren çok iyi bildiğim bir yer. Çocukluğumda karpuz satmak için buraya çok geldik gittik. O yıllarda buraların şehir olacağı konuşulurdu. Bize kısmet olacağı hiç aklımıza gelmezdi" diye konuştu.Bir şirkete verilseydiPlanlama sürecinde verdikleri her sözü tuttuklarını, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarıyla hep istişare içinde süreci yürüttüklerinin altını çizen Başkan Uysal, "Kırcami planlarıyla 5 yıl gece yatmadan, gündüz oturmadan geçti. Şükürler olsun, tapu verecek, çap verecek noktaya geldik" dedi. Üstelik bu noktaya Muratpaşa Belediyesi'nin kendi personeliyle geldiklerinin atını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi: "Bizim gibi titiz bir belediye olmasaydı planlama bir şirkete verilirdi, o şirket tutanın elinde kalırdı. Örneklerini gördük. Planları kendimiz yaptık. Belediye meclis üyelerimiz bile imar planını askıda gördü. Öyle yapmasaydık, gücü olanın dokunduğu bir ortam oluştursaydık işler tıkanıp kalırdı. Sadece milletini işini görmeye çalışıyorsanız işiniz açılıyor. Allaha şükürler olsun. 'Allah doğrunun yardımcısıdır' deriz ya, işte milletin işini görmeye çalıştığımız için milleti kurtarırken 'Birilerini de kurtaralım' demediğimiz için bugün bu noktaya geldik."Yüzde 25 daha fazla inşaatKırcami planlarında zayiat oranını da yüzde 40 olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal, bu açıdan planının Türkiye'de bir istisna olduğunu söyledi. Zayiat oranın bu noktada tutulmasının Kırcamililere yüzde 25 daha fazla inşaat hakkı sağladığının altını çizen Başkan Uysal, "Şirkete verseydik. Tutanın elinde kaysaydı yüzde 60 olurdu" dedi. 15 bin mülk sahibinin bulunduğu Kırcami'de yüzde 3.5'lik memnun olmayan bir grup bulunduğunu belirten Başkan Uysal, "Bu içimde bir yaradır. Bu komşularımız, elimizde olmayan nedenlerle, şehircilik kanunları gereği, parka ve yola denk gelen parsellerinde parçalanma fazla oldu. Yüzde 3.5 gibi bir oranda komşumuzu memnun edemedik. Ama en küçük bir imkan olsaydı yapardık" dedi."Önemli olan tapuları almanız"Planlama sürecinde Büyükşehir Belediyesi'yle uyumlu bir süreç yaşadıklarını belirten Başkan Uysal, planlama sürecinde zorluk çıkarmadıkları, sürece mani olmadıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ettiklerini söyledi. Milletin menfaatini ihlal edecek şekilde kamu yönetiminde kavganın olmayacağını belirten Başkan Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kırcami için düzenlendiği tapu törenini hatırlatarak "Tapu dağıtım töreni oldu. O günleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Önemli olan tapuları kimin verdiği değil tapuları almanızdı" dedi.Ancak tapu dağıtımına kendisinin davet edildiğinin söylendiğini hatırlatan Başkan Uysal şunları söyledi: "Konuyla ilgili Sayın Türel"le aramızda geçen telefon görüşmesine dair gerekli açıklamayı yaptım. Kırcami tapu töreninden iki gün önce, yani 28 Şubat Perşembe günü saat 19.27'de Sayın Menderes Türel ile bir telefon görüşmesi yaptım. Sayın Türel, tapuları normal şartlarda parselasyon yapan belediyenin dağıtması gerektiğini bilen bir kişidir ve arama ihtiyacını da bu nedenle duyduğu kanaatindeyiz. Kendisi telefonda 'Kırcami konusunda bugüne kadar uyumlu çalıştık. Şu an, gizli kapaklı bir şey yapıyorum diye düşünmeyin. Olay benden çıktı. Tamamen Bakanlığın alanına girdi. Bu nedenle, ben size bir davet yapamıyorum. Bakanlık da yapmaz. Ancak, herkese SMS atılacak, bu şekilde gelirseniz gelin' demiştir. Bunun üzerine, ben de 'Bizim dağıtmamız gereken tapuyu Bakanlığın dağıtmasını sorun etmeyiz. Bakanlığın bir daveti olursa tabii ki gelmek isteriz' dedim. Buna karşılık Sayın Türel, 'Toplu SMS atımı dışında bir davet olmaz' şeklinde yanıt vermiştir. Şimdi bu telefon 'Seni davet ediyoruz' telefonu mudur, 'Davetsiz gel' telefonu mudur, 'Davet edilmedim derse ettik deriz' telefonu mudur takdir sizin. Kamu yöneticilerini doğru söylemesi gerekir. Bizim Yörük obalarında obanın beyleri hep doğru söylerdi. O sayede çocuklarımıza bugün ekmek veriyoruz" diye konuştuBaşkan Uysal, törenin sonunda Zümrütova ve Yeşilova mahallerinden Mehmet Ateş ve Kemal Ağan'e Kırcami'nin ilk imar çap belgelerini teslim etti. Törenin sonunda Kırcami Muhtarı ve Kırcamililer Derneği Başkanı Enis Gönen, Başkan Uysal'a Kırcami planlamasında gösterdiği çalışma dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. Muhtarlar ve bölge sakinleri Kırcami'nin imar sorunun çözülmesini hep birlikte Cezayir oyun havası oynayarak kutladı. - ANTALYA