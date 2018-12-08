Kırçiçeği Bodrum - Galatasaray: 53-80

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25

SALON: Binnaz KarakayaHAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xx), Alper Elçikoca (xx), Münevver Özemre (xx)KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril (xxx) 15, Deniz (x) 2, Carr (xxx) 16, Kiriienko (xxx) 12, Zivadinovic (xx) 6, Fata (x) 2, Aycan Birgül (x)GALATASARAY: Işıl (xxx) 11, Sinem (x) 2, Farhiya Abdi (xxx) 17, Macaulay (xxx) 19, Jefferson (xx) 8, İnci (xx) 9, İrem Nez (x) 1, Şerife (xx) 6, Nazlı (xx) 71'İNCİ PERİYOT: 13-24DEVRE: 28-453'ÜNCÜ PERİYOT: 41-58Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda galibiyetsiz son sıraya demir atan Kırçiçeği Bodrum, evinde güçlü rakibi Galatasaray'a da mağlup oldu: 53-80.Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-24, ilk yarısı 28-45, üçüncü periyodu ise 41-58 sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda Macaulay 19, Farhiya Abdi 17 sayıyla oynarken Bodrum'a Carr'ın 16, Kiriienko'nun 12 sayısı yetmedi galibiyete yetmedi. Bu skorla Kırçiçeği Bodrum, 8 haftada 8'inci yenilgisini alırken Galatasaray ise 5'inci galibiyetini elde etti. - Bodrum