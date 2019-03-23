23 Mart 2019, 16:12
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Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66

Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 22 maçı da kaybedip küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, ilk galibiyetini kendisi gibi lige tutunma umudu kalmayan İstanbul Üniversitesi'nden aldı: 69-66.



KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 22 maçı da kaybedip küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, ilk galibiyetini kendisi gibi lige tutunma umudu kalmayan İstanbul Üniversitesi'nden aldı: 69-66.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-18, ilk yarısı 39-39, üçüncü periyodu ise 46-51 sonuçlandı. Kırçiçeği Bodrum'da Beril, 24 sayıyla takımının aylar sonra gelen ilk galibiyetinin mimarı oldu. - Bodrum İstanbul Üniversitesi, Bodrum, Spor
Kaynak: DHA



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