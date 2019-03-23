Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 22 maçı da kaybedip küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum
, ilk galibiyetini kendisi gibi lige tutunma umudu kalmayan İstanbul Üniversitesi
'nden aldı: 69-66.
Binnaz Karakaya
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-18, ilk yarısı 39-39, üçüncü periyodu ise 46-51 sonuçlandı. Kırçiçeği Bodrum'da Beril, 24 sayıyla takımının aylar sonra gelen ilk galibiyetinin mimarı oldu. - Bodrum
İstanbul Üniversitesi, Bodrum, Spor
Kaynak: DHA