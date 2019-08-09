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Kırdığı eli öptü

Kayseri'de sattığı kurban için pazarlık yaptığı dedenin parmaklarını kıran besici, tatlı alarak geçmiş olsun ziyaretine gitti.

09.08.2019 16:35 Kırdığı eli öptü
Kayseri'de sattığı kurban için pazarlık yaptığı dedenin parmaklarını kıran besici, tatlı alarak geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç hayvan pazarında meydana gelen olayda, besici Orhan Kaya ile kurban almak için pazara gelen 70 yaşındaki Mustafa Ceviz arasında yapılan pazarlıkta, Ceviz'in parmakları kırılmıştı. Haberi alan besici Orhan Kaya, bugün tatlı alarak parmakları kırılan Mustafa Ceviz'i evinde ziyaret etti. Yaşlı adamın elini öperek helallik isteyen Kaya, "O günden bugüne baya üzüntülüyüz. Amcamızın eli bizi gerçekten üzdü. Bu şekilde olması üzücü bir olay. 20 senedir bu işi yapıyorum ama Hacı amca gibi müşteri ilk defa geldi. Tek fiyat verip istediği paraya alan tek müşteri oydu. Pazarlık biraz fazla uzun sürdü. Hacı amcanın elleri de kırılmış. Bize de yakışan buydu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceviz de, "O gün mal almak için bir arkadaşa gittik o da sert çıktı. Pazarlık yapalım diye elinden tuttuk ama tuttuğumuza pişman etti. Sallaya sallaya elimizi kolumuzu perişan etti. 13 bin 500 TL dedi, ben 12 verdim. 'İlla ver malının edeceği bu' dedim. Ben de bu paradan fazla vermem dedim. Bu da elimi bırakmadı. Sıkınca bu hale geldi. Elimizin kırıldığını eve gelince anladık. Evime geldiğimde her tarafım perişandı. Elimde şişmişti" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Orhan Kaya, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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