Kireç Mahallesi'nde Su Sevinci

Yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tepede bulunan su kaynağı borular döşenerek, mahalleye getiriliyor. İlk 300 metrelik borunun ucundan akan suyla yüzleri gülen mahalleliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'ya şükran borçlu olduklarını söylediler.

Odunpazarı İlçesine bağlı Kireç Mahallesi'nde uzun yıllardır süregelen su sıkıntısını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çözdü. ESKİ ekipleri bölgede yaptıkları çalışmayla mahalle çeşmesi ve su deposuna iki hat çektiler.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Kireç Mahallesi, 130 haneli ve 730 nüfusa sahip. 20-30 yıldır su sıkıntısı çeken mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla çalışmaları başlatan ESKİ ekipleri kısa sürede su kaynağı buldular. Daha sonra kaptaj drenaj çalışması ve cazibeli içme suyu hattı için kazı-dolgu gerçekleştirildi.. Kaynaktan alınan su döşenen bin 700 metre boru ile mahalle çeşmesine, 2 bin metrelik boru ile su deposuna taşınacak.

ESKİ çalışmalarını yakından izleyen mahalle sakinleri, ilk 300 metrelik borunun ucundan akan suyu görünce daha önce yaşadıkları su sıkıntısını hatırlayarak, sevinç yaşadılar. Mahallenin yüzde 80'ninin hayvancılıkla geçindiğini belirten İlyas Öztürk, " Bu suyun köyümüze getirilmesine öncülük eden öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'e ve ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'ya mahalle sakinleri adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25-30 yıldır köyümüz su sıkıntısı çekiyor. Su depomuz yetersiz olduğu için Başkan Büyükerşen'den yeniden yardım isteyeceğiz" dedi.

Mahalle muhtarı Ahmet Kaya, sularının yetersiz olduğunu, bundan dolayı sıkıntı çektiklerini ifade ederek, Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Halit Öztürk, mahallede yaklaşık 10 bin hayvanın yetiştirildiği vurgulayarak, " Sayın Başkanımız Büyükerşen'e sıkıntımızı ilettik, bizi kırmadılar. Uzun yıllardır hayvanlarımız ve biz susuzluk çekiyoruz. Bu suyu bize buldular. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.