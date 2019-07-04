04.07.2019 01:34
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Kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Adıyaman'a kireç tozu taşıyan, Şinasi Kurnaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, merkeze bağlı Koçali köyü yakınında bilinmeyen nedenle kapağı açıldıktan sonra patladı.
Patlamada, Kurnaz ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurnaz'ın cesedinin, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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