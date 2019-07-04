04.07.2019 10:08
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Kireç tozu yüklü tankerde patlama: 1 ölü

Kireç tozu yüklü tankerde patlama: 1 ölü

ADIYAMAN'da, kireç tozu yüklü tankerin kapağı açıldığı sırada patlama meydana geldi.

ADIYAMAN'da, kireç tozu yüklü tankerin kapağı açıldığı sırada patlama meydana geldi. Kapağı açan sürücü Şinasi Kurnaz (44), patlamada yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Adıyaman- Çelikhan yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şinasi Kurnaz, içinde kireç tozu bulunan tankerle Elazığ'dan Adıyaman'a hareket etti. Koçali köyü yakınlarında Kurnaz, tankerin kapağını açmak istedi. Bu sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kurnaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şinasi Kurnaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Çelikhan, Adıyaman, Güncel

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