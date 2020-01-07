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Kireçlenme hastalığına yerli çözüme TÜBİTAK desteği

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Dilşad Taydaş'ın hazırladığı projenin, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programları (BİDEB) tarafından destekleneceği bildirildi.

07.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:16 Kireçlenme hastalığına yerli çözüme TÜBİTAK desteği
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Dilşad Taydaş'ın hazırladığı projenin, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programları (BİDEB) tarafından destekleneceği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Taydaş, "2209 A Programı" dahilinde kireçlenme hastalığı üzerine proje hazırladı.
Nanoteknoloji Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı'nda devam eden projenin danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu üstlendi.
Yapılan başvuru sonrası proje, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programları'ndan hibe almaya hak kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Taydaş, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit (OA) hastalığının hemen her yaş grubunda görülmeye başladığını belirtti.
Piyasadaki bütün ilaçların ithal edildiği için hastaların alım gücünü zorladığını aktaran Taydaş, "Biz de bu doğrultuda yerli bir çözüm için yola çıktık. Farklı ham madde ile benzer bir viscosupplement elde etmeyi deniyoruz. Piyasadakilerin aksine biz 'manda boynuzu' kullanacağız. Kullanma sebebimiz, kolaylıkla ulaşılabilir bir materyal olmasıdır. İlerideki çalışmalarda hücre deneyleri, hayvan deneyleri gibi deneylerle istediğimiz sonucu alıp alamadığımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.
Üniversitenin projesini desteklemesinden mutlu olduğunu dile getiren Taydaş, şunları kaydetti:
"Çalışmanın yapılacağı cihazlar yüksek bütçeli ancak üniversitemiz bünyesinde bulunmakta. Bu durum üniversitemizin araştırmalara verdiği önemi gösteriyor. Bölüm Başkanım Doç. Dr. Fazlı Sönmez'e, danışman hocam Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu'na ve desteğini esirgemeyen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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