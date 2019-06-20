20.06.2019 14:26
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KIRGARAT-C üyelerinden ziyaretler

KIRGARAT-C üyelerinden ziyaretler

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık ve beraberindeki üyeler, göreve yeniden atanan Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı makamında ziyaret etti.

KırşehirGazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık ve beraberindeki üyeler, göreve yeniden atananAhi Evran Üniversitesi(AEÜ) Rektörü Prof. Dr. VatanKarakayaile İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, Kırşehir'i önemseyerek çalıştıklarını belirterek, üniversitede 21 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Üniversitenin Kırşehir'in tanıtımına katkı sunduğunu,Türkiye'de Türk Standartları Kalite Belgesi alan üniversiteler arasında olmanın gururu içinde olduklarını da anlatan Rektör Karakaya, şunları kaydetti:
"Hedefimiz sınıflarda çocuklarımıza aslın geleneklerine uygun olarak eğitimini garanti edip hayata kazandırmak. Bunun için bir metot olacak. Biz bunu 3 yıldır uyguluyoruz. Bazı uygulamalarımızın pilot sürecini tamamladık. Bunu bir model olarak geliştirmemiz gerekiyor. Yıldız Teknik veAdıyamanÜniversitelerinde bunu gördüm, uyguladım. Kalite belgesi olan kurumlar anlayışını Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyor. Şimdi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öncülüğünde yapıyoruz. Amaç üretimi faydası olacak yatırımlar yapmamız yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Önemli olan çok proje üretmek değil. Bitirilecek faydalı olacak geleceğe katkısı olan projeler üretmektir. 7 tane pilot uygulama projemiz var. Bunları bitiripAfyongibi jeotermalin önemsendiği,Antalyagibi sera kaynağı bölgesinin Kırşehir olmasıdır."
Sait Yanık da üniversitenin bölgeye katkı yaptığını vurgulayarak, güzel projelerine her zaman destek sağlayacaklarını dile getirdi.
KIRGARAT-C Başkanı Yanık ve beraberindeki heyet, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı da ziyaret etti.
Kaynak: AA
Ahi Evran Üniversitesi,Karakaya,Kırşehir,Güncel

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