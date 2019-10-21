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Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı diziyle adını duyuran oyuncu Gökçe Akyıldız, yeni işi ile hayranlarını şaşırttı. Akyıldız ticarete atılarak kafe açtı.

21.10.2019 20:52

Kırgın Çiçekler adlı diziyle adını duyuran Gökçe Akyıldız'ın Fox TV'nin başarılı dizisi Mucize Doktor'a katılacağı konuşuluyordu. Oyuncuyu televizyon görmeyi bekleyen hayranları oyuncunun kafe açtığı haberiyle şaşkına döndü.

TİCARETE ATILARAK KAFE AÇTI

Güzel oyuncu Mucize Doktor dizisinin 6 bölümdür yayınlanmasına rağmen ekranda yer almadı. Ünlü oyuncunun neden ekranda yer almadığı merak edilirken Gökçe Akyıldız'ın ticarete atılarak kendisine bir kafe açtığı öğrenildi.

"ÇİKOLATAYI ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan oyunculuğa devam edeceğini söyleyen Gökçe Akyıldız, dükkan açma fikrini "Çikolatayı çok seviyorum. Üretelim o zaman dedik. Çikolatacı olduk" sözleriyle açıkladı.

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı

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YORUMLAR (1)
YELKENCİ RUZGAR:Duygulandim . . . sevindim de
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