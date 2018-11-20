Kırgız Akademisyenler Tü'yü Ziyaret Etti

20 Kasım 2018 Salı 12:01



20 Kasım 2018 Salı 12:01

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mevlana Değişim Programı ile Türkiye'ye gelen, Kırgızistan'ın Oş Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri Akbertmet Kozubaeva ve Karakozuev Asanbek, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.Ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim işbirlikleri, ikili anlaşma, öğrenci değişiminin karşılıklı olarak artırılması ve basın, yayın alanında iki üniversite arasında hayata geçirilebilecek projeler değerlendirildi.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kozubaeva ve Asanbek'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.TÜ'nün bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediğini ve farklı üniversitelerle ilişkiler kurduğunu belirten Tabakoğlu, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.