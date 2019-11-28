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Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü

VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk (25), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

28.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:19Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü

VAN'ın ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk (25), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle Erciş'ten Mahallesi'ne doğru yola çıkan güvenlik korucusu Mesut Ufuk kaza yaptı. Kırgız asıllı Ufuk, olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların vermesiyle gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 2 yıldır güvenlik korucusu olarak görev yapan Ufuk, Altındere Mahallesi'nde toprağa verildi.



Altındere, Erciş, Güncel

Kaynak: DHA

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