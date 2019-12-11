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Kırgız Büyükelçi Balmumu Müzesi'ne Hayran Kaldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.

11.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:09Kırgız Büyükelçi Balmumu Müzesi'ne Hayran Kaldı

Başkan Büyükerşen'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 'de en çok merak ettiği yerlerden birinin geliri engelli ve kız çocuklarına bağışlanan Balmumu Müzesi olduğunu ifade eden Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, kentten ayrılmadan önce müzeyi gezmeyi de ihmal etmedi. Müze ziyaretinde kendisine Başkan Büyükerşen de eşlik ederken, Ömüraliyev müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Ömüraliyev, "Büyük emekler verilerek hazırlanmış, dünyadan ve Türkiye'den önemli isimlerin yer aldığı bu müzeyi yerinde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca müzenin gelirinin engelli ve kız çocuklarının eğitimi için harcanması da bu müzeyi ayrıca önemli hale getiriyor. Ben böyle özel bir yeri insanların beğenisine sunan Sayın Büyükerşen'i tebrik etmek istiyorum" dedi.

Müzenin her yıl on binlerce ziyaretçi ağırladığını belirten Başkan Büyükerşen ise Sayın Ömüraliyev'in de katkıları ile müzeye Kırgızistan'ın önemli isimlerinden Cengiz Aytmatov'un da heykelini yapmak istediklerini ifade etti.


Kırgızistan, Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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