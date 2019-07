Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü

Kırgızlarda "atı sırtında taşıyan pehlivan" olarak bilinen Kaaba Uulu Kojomkul'un doğumunun 130. yılı kutlandı.Kojomkul'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla doğup büyüdüğü Suusamır Vadisi'nde, 80 pehlivanın katıldığı güreş müsabakası, taş kaldırma, at kaldırma, At Yarışı ve kök börü at oyunu gibi etkinlikler yapıldı.Kutlamalar için 100'den fazla geleneksel çadır kuruldu ve kazanlarda et pişirildi.Devlet orkestrasının sahne aldığı etkinlikte ses sanatçıları da sevilen türküleri seslendirdi.Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, milletvekilleri, bölge ve yerel yöneticiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, gücü ve cesaretiyle ünlenen Kojomkul'un doğum yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.Organizatörlerden Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Suusamır Milletvekili Kojobek Rıspayev de Kojomkulov'u örnek alarak taş ve at kaldırma yarışmaları düzenleyeceklerini kaydetti.Ağır siklet sporcu 630 kilogram taş kaldırdıRenkli görüntülere sahne olan sportif oyunlarda ödüller sahiplerini buldu.Henüz 20 yaşındaki ağır sıklet sporcusu Ataybek Uulu Keldibekov, 300 kilogram ağırlığında at ve 630 kilogram ağırlığında taş kaldırarak otomobil kazandı.Keldibekov, AA muhabirine, yarışmada aldığı neticenin kendisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi.Kojomkul kimdir?Kırgızistan'ın başkentindeki Bişkek Spor Sarayı'na 1993'te adı verilen ve yine bu binanın önünde sırtında at taşıdığı heykeli yer alan Kojomkul, Suusamır Vadisi'ndeki Ken-Suu köyünde 1889'da dünyaya gelmişti.Boyunun 2,17 metre ve kilosunun ise en az 147 kilogram olduğu düşünülen Kojomkul, 66 yaşında 1955'te yaşamını yitirmişti.