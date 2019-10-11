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Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

11.10.2019 18:22Kırgız Türklerinden
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
İlçenin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgızlar, köy meydanında bir ara gelerek, "Kahrolsun PKK", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Kırgızlar adına açıklama yapan Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar, herkesin dinini ve vatanını korumakla yükümlü olduğunu söyledi.
Vatanın huzuruna güvenliğine göz dikenlere asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Koşar, operasyona katılan Mehmetçiklere dua ederek sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirtti.
Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Yakup Timur Baş da operasyonun başarılı sonuçlanacağına inandıklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı harekatta atlı süvarilerimiz, güvenlik korucularımızla devletimizin, ordumuzun yanındayız. Emir gelirse cephede birebir mücadele etmek için hazırız." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: AA

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