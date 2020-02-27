Kırgız ve Türk ailelerin çapraz nakil kardeşliği

KIRGIZİSTAN'dan böbrek nakli için Antalya 'ya gelen Edilbek Toktonaliyev (47) ile Niğdeli Birol Aydoğan (55), çapraz nakille yaşama tutundu.

Kırgızistan 'ın Bişkek kentinde yaşayan polis memuru Edilbek Toktonaliyev, yüksek tansiyon nedeniyle uzun yıllar tedavi gördü. Böbrekleri artık çalışamaz hale gelen Toktonaliyev, diyalize girmeye başladı. Bir süre sonra doktorların böbrek nakli olması gerektiğini söylediği Kırgız hasta, Antalya'ya geldi. Toktonaliyev'in ablası Alma Abdırasulova (53) böbreğini bağışlamak istedi ancak yapılan tetkikler sonucu böbreğin uyumlu olmadığı anlaşıldı. Niğde'den Antalya'ya gelen böbrek hastası Birol Aydoğan'a da eşi İlmiye Aydoğan (51) verici olmak istedi. Ancak onun böbreği de uyumsuz çıkınca çapraz nakle karar verildi. Yapılan tetkikler sonucu Kırgız aile ile Aydoğan ailesinin çapraz nakil için uygun olduğu belirlendi. Birol Aydoğan'ın eşi Kırgız hastaya, Kırgız hastanın ablası da Türk hastaya böbrek bağışladı. İki aileye büyük mutluluk yaşatan çapraz nakil sonunda, hastalar sağlığına kavuştu.

İKİNCİ KEZ NAKİL OLDU

2016 yılında kadavradan böbrek nakli olduğunu anlatan Birol Aydoğan, "Dört yıl sonra böbrek reddi oldu. Bunun üzerine yeniden nakle karar verildi. 4 çocuğum ve eşim böbrek vermek istedi ama uyumsuz çıkınca çapraz nakle karar verdik" dedi. Başvurdukları hastanede eşi İlmiye Aydoğan'ın Kırgız Edilbek Toktonaliyev'e, Kırgız hastanın ablasının ise kendisine böbrek verdiğini söyleyen Bilal Aydoğan, doktorlarına ve Kırgız aileye teşekkür etti.

'ARTIK TÜRKİYE'DE BİR AİLEM VAR'

Bişkek'te yaşayan polis memuru Edilbek Toktonaliyev ise 2013 yıldan bu yana kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, böbrek nakli için Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'ya gönderildiğini söyledi. Ankara'da uyumlu verici bulunamadığı için Antalya'ya geldiklerini belirten Toktonaliyev, ilk kez geldiği Türkiye'de çapraz nakille yaşama yeniden bağlandığını kaydetti. Toktonaliyev, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Benim artık Türkiye'de bir ailem var" dedi.

KIRGIZİSTAN'A DAVET ETTİ

Edilbek Toktonaliyev, kendisini yeniden hayata bağlayan Aydoğan ailesini Kırgızistan'a davet ederek, "Sizi Issık Gölü'ne götürmek isterim" dedi. Birol Aydoğan ise Toktonaliyev'in davetine "Kısmet olursa bir gün inşallah geliriz" karşılığını verdi.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, çapraz nakil sonunda hastaların da vericilerin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yavuz, her iki aileye de sağlıklı yıllar diledi.