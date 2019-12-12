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Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı

Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

12.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı
Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında 'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.
Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu.
Aytmatov'un eşi Mariya Aytmatova, AA muhabirine, "91 yıl önce büyük insan dünyaya geldi. Yazdığı eserleriyle halkını ve ülkesini dünyaya tanıttı. Bizim insanlarımız, onun yeteneği ve eserlerinden ilham almaya devam etmeli, onun nasihatlerini yerine getirmeli, dürüst olmalı ve vatanına hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.
Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA

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