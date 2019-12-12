Haberler » Güncel » Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı - Haber

Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı

Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

12.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:32
Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında 'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.
Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu.
Aytmatov'un eşi Mariya Aytmatova, AA muhabirine, "91 yıl önce büyük insan dünyaya geldi. Yazdığı eserleriyle halkını ve ülkesini dünyaya tanıttı. Bizim insanlarımız, onun yeteneği ve eserlerinden ilham almaya devam etmeli, onun nasihatlerini yerine getirmeli, dürüst olmalı ve vatanına hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.
Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.
Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16 İran Başsavcısı Muntazeri: "Bazı göstericiler av tüfeğiyle vuruldu" - Haber
17:16 Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı - Haber
17:15 Belediye başkan vekiline suikast planına 6 gözaltı daha - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
17:10 Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, tütün yasaklarına uymayanlara aman vermiyor - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:17:55