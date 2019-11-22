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Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov: "Geçen yıl Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa...

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, imzalanan Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve Eylem Planı'na dikkati çekerek "Geçen yıl Kırgızistan ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin yeni bir bir sayfa açıldığını söylersem yanılmış olmam." dedi.

22.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:37
Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, imzalanan Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve Eylem Planı'na dikkati çekerek "Geçen yıl Kırgızistan ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin yeni bir bir sayfa açıldığını söylersem yanılmış olmam." dedi.
Boronov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantının ardından Boronov ve Oktay, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu'nu imzaladı.
Boronov burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Kırgızistan'ın dış siyasetinde Türkiye'nin "öncelikli ülke" olarak görüldüğünü belirtti.
Türkiye'yi stratejik ortak ve yakın soydaş olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden gurur duyduklarını kaydeden Boronov, "Geçen yıl Kırgızistan ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin yeni bir bir sayfa açıldığını söylersem yanılmış olmam." diye konuştu.
İki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirildiğini belirten Boronov, Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'ın Issık Gölü kenarında düzenlenen 3. Dünya Göçmen Oyunlarına katıldığını anımsattı.
Ziyaretinde Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve Eylem Planı'nın imzalandığını da hatırlatan Boronov, "Son yıllarda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki faaliyetler gitgide ilerleme katediyor." ifadelerini kullandı.
Kırgız ve Türk halklarının dil ve medeniyetlerinin birbirine benzediğini belirten Boronov, dün İstanbul'da düzenlenen Kırgız-Türk İş Forumu'na 350'den fazla Türk ve çok sayıda Kırgız firmanın katıldığını anımsatarak şöyle konuştu:
"76 maddelik adım adım eylem planına imza attık. Son zamanlarda Türkiye-Kırgızistan arasında faydalı işler yürütülüyor. Ticaret konusundaki engelleri aşma, iş forumu ve fuarlar düzenleme, yatırım oluşturma, finans, tarım, ulaşım, iletişim, turizm, insani meseleler ele alındı. Kırgız-Türk ikili ilişkilerinde imzalanan anlaşmaların yakın zamanda neticesini göreceğiz."
Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov:

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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