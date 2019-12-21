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Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:20 Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ömürbekova AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömürbekova, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.
Başbakan Yardımcısı Ömürbekova, AA'nın fotoğraflarını güzel ve yaşam dolu bulduğunu belirterek, haber karegorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafını beğenen Ömürbekova, "spor" kategorisinde ise oyunu, Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA

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