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Kırgızistan-Çin arasındaki İrkeştam Sınır Kapısı ticari geçişlere açıldı

Kırgızistan ile Çin arasındaki 2 kara sınır kapısından birisi olan İrkeştam Sınır Kapısı, sadece 2 ülkenin yük taşımacılığı için yeniden açıldı.

15.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:10
Kırgızistan-Çin arasındaki İrkeştam Sınır Kapısı ticari geçişlere açıldı
Kırgızistan ile Çin arasındaki 2 kara sınır kapısından birisi olan İrkeştam Sınır Kapısı, sadece 2 ülkenin yük taşımacılığı için yeniden açıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti ile yapılan müzakerelerin sonucunda sadece 2 ülkenin yük taşımacılığı için İrkeştam sınır kontrol noktası çalışmalarına yeniden başlandı.
Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Çin ile Torugart Sınır Kapısı'nın açılması konusu ise bölgedeki epidemiyolojik duruma göre değerlendirilecek.
Kırgız ve Çinlilerin sınır geçişi üzerindeki kısıtlamaları da devam ediyor.
Ocak ayında, yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kırgızistan ile kara sınır kapılarını kapatan komşu Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kara hudutlarını açmamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel
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