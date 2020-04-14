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Kırgızistan, Çin'den borç geri ödemelerinde yardım istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'den, borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini istedi.

14.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:48
Kırgızistan, Çin'den borç geri ödemelerinde yardım istedi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'den, borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, Kovid-19 salgını nedeniyle borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini önerdiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in, Kırgızistan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını desteklediği ve uzman bir doktor heyeti göndereceği kaydedildi.
Kırgızistan'ın mevcut 3 milyar 874 milyon dolarlık dış borcunun 1 milyar 794 milyon dolarlık bölümünü Çin İhracat-İthalat Bankası'na (Eximbank) olan borcu oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Ekonomi
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