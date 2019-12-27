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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan halkına başsağlığı diledi.

27.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:00 Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı
Sooronbay Ceenbekov, 'da Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Almatı'da bu sabah meydana gelen uçak kazası nedeniyle Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'e taziye mesajı ilettiği belirtildi. Kırgız lider Ceenbekov'un, Kazakistan Cumhurbaşkanı ve halkına gönderdiği başsağlığı mesajında, Almatı-Nur Sultan uçuşunda yaşanan kaza sonucu insanların hayatını kaybettiği haberi derin üzüntüyle kabul ettiği kaydedildi.

Ceenbejkov'un Kırgız Cumhuriyeti halkı ve kendi adına, kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilediği aktarıldığı mesajda, "Telafisi mümkün olmayan kayıpların acısını paylaşıyorum. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nur Sultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

"Yaralananlar arasında 1 Kırgızistan vatandaşı var"

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Hizmetinden yapılan açıklamada, Kazakistan'daki uçak kazasında yaralananlar arasında Kırgızistan vatandaşı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - BİŞKEK

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Kaynak: İHA

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