Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yeni hükümeti onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kubatbek Boronov başkanlığında kurulan yeni hükümeti onayladı.

17.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:11
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kubatbek Boronov başkanlığında kurulan yeni hükümeti onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, mecliste kabul edilen hükümet programı, yapısı ve Bakanlar Kurulunu onayladı.
Boronov'un başkanlığında kurulan hükümette, 4 başbakan yardımcısı, 12 bakan ve 4 devlet komitesi başkanı bulunuyor.
Boronov'un kabinesinde önemli değişiklik olmazken, kabinede boşalan Başbakan Birinci Yardımcılığına Almazbek Baatırbekov ve Başbakanlık İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanlığına da Altınbek İsmailov getirildi.
Kırgızistan'da iki yıl başbakanlık koltuğunda oturan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in, adı "yolsuzluk" iddialarına karıştığı gerekçesiyle önceki gün istifa etmesinin ardından hükümet düşmüştü.
Başbakanlıkta ilk toplantı
Bu arada, Başbakan Boronov, kabine üyeleri ile yaptığı ilk toplantısında, hükümetin, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik dönüşümlerin sürdürülmesine odaklanacağını belirterek, Başbakanlık İdaresi ile kabine üyelerinden karar vermede açıklık ve şeffaflığa önem vermelerini istedi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yeni hükümeti onayladı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Hükümet, Güncel, Haber

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