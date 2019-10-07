Haberler » Güncel » Haber

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin'in ile telefonda görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

07.10.2019 14:35Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin'in ile telefonda görüştü
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ceenbekov'un Putin'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. Kırgızistan Devlet Başkanının Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin'e sağlık ve başarılar dilediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, iki liderin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konuları ve 28 Kasım 2019'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenmesi planlanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne hazırlık konuları ele alındığı aktarıldı.
Kırgızistan lideri Ceenbekov, sabah Rus mevkidaşı Putin'e doğum günü tebrik mesajı yollamıştı.
(İHA)

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:52 Katalonya Başkanı için "güvensizlik" önergesi reddedildi
21:52 Emine erdoğan, tika tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı
21:52 Polisler son anda kurtardı
21:51 Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu - SİVAS
21:47 Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (2)
21:46 Kahramanmaraş'ta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı
21:43 Irak'ta gösteriler 7'nci gününde (3)