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Kırgızistan'da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 16 Eylül'de başlayan 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar, ihtişamlı kapanış töreni ile sona erdi.

21.09.2019 20:38Kırgızistan'da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 16 Eylül'de başlayan 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar, ihtişamlı kapanış töreni ile sona erdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı sağladığı 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar'a bin yıl önce yaşadığı belirtilen Kırgız kahramanı Manas'ın hayatını kaybettiği ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un memleketi olan 200 bin nüfuslu Talas kenti ev sahipliği yaptı.
Ülkede ilk kez düzenlenen etkinlik için Talas şehrindeki Manas Kültür Merkezi'nde onlarca çadır ve hipodrom kuruldu.
Etkinlikte bölgeler ve şehirler 5 gün boyunca geleneklerini ve hünerlerini sergiledi.
Ulusal Geleneksel Oyunlar, binlerce kişinin katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.
Oyunların gelecek yıl ülkenin güneyindeki Oş'ta yapılacağı açıklandı.

Kırgızistan, Eylül, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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